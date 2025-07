Gli Avis Bikers dei Colli Ripani hanno scritto una nuova pagina della loro giovane storia sportiva partecipando con ben 11 atleti alla Maratona dles Dolomites, una delle granfondo più iconiche e mediaticamente rilevanti al mondo. Un record assoluto per la squadra, che oggi conta oltre 60 tesserati provenienti da tutta la provincia di Ascoli Piceno. Un’esperienza unica vissuta sulle leggendarie salite delle Dolomiti, tra cui Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena, in un contesto paesaggistico e organizzativo d’eccellenza. Tra i momenti più rilevanti, il tempo condiviso in sella con Peter Sagan, già campione del mondo, tra i ciclisti più vincenti della sua generazione e protagonista carismatico dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis Bikers dei Colli Ripani show alla Maratona delle Dolomiti