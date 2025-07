Regia, caccia a un esterno veloce. Si punta a Tavsan. Sfuma Pyyhtia.

Continua senza sosta il lavoro del direttore sportivo Fracchiolla che nelle ultime ore ha intavolato un dialogo con il Verona per arrivare al prestito di Elays Tavsan. Si tratta di un attaccante esterno che gioca preferibilmente a destra (dove la Reggiana ha effettivamente bisogno), ma all’occorrenza anche a sinistra e fa della tecnica in velocitĂ la sua dote principale. Classe 2001, (182 cm per 75 kg) nato a Rotterdam da genitori turchi e surinamesi, nell’ultima stagione era al Cesena dove ha avuto un buon impatto, mettendo a segno 4 reti e servendo 3 assist in 29 presenze. La sua duttilitĂ lo può portare a giocare anche come trequartista e sembra un profilo adatto alle esigenze di Dionigi che, dietro alla punta centrale, vuole dei giocatori in grado di accompagnare la manovra e inserirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

