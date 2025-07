Ascolti tv lunedì 14 luglio | Noos Cornetto Battiti Live 2025 Filorosso

Ascolti tv lunedì 14 luglio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 luglio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Cornetto Battiti Live 2025. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 14 luglio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 14 luglio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 14 luglio: Noos, Cornetto Battiti Live 2025, Filorosso

In questa notizia si parla di: ascolti - lunedì - luglio - noos

Ascolti TV | Lunedì 28 Aprile 2025. Blasi da chiusura (10.9%), flop Marcuzzi (4.3%), vince Angela (18.3%) - Nella serata di ieri, lunedì 28 aprile 2025, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato 3.

Ascolti TV | Lunedì 12 Maggio 2025. Gerri vince col 19%, l’Isola tiene (17.5%) - Nella serata di ieri, lunedì 12 maggio 2025, su Rai1 la seconda puntata di Gerri ha interessato 3.220.

Il terzo appuntamento con il reality game condotto da Ilary Blasi, saltato per rispetto nei confronti del Papa, è previsto per lunedì prossimo ma il programma potrebbe chiudere anticipatamente per bassi ascolti - P er rispetto nei confronti di Papa Francesco, i palinsesti tv degli ultimi giorni sono stati completamente stravolti.

Ascolti TV | Lunedì 7 Luglio 2025. Battiti Live debutta al 19.9%, Noos fermo al 13.9%. Le Azzurre portano Rai2 al 10.2% Tutti i dati Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di lunedì 7 luglio 2025: 2,1 milioni (19,9%) per il ritorno di Cornetto Battiti Live; 1,9 milioni (13,9%) per Noos – L’avventura della conoscenza https://ift.tt/nkoKMN8 Vai su X

Ascolti tv ieri lunedì 7 luglio chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Battiti Live e Nicola Porro; Ascolti tv lunedì 7 luglio: chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos; Ascolti tv ieri (7 luglio): Ilary Blasi schiaccia Alberto Angela, Amadeus non svolta, Paperissima vola.