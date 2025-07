Se il ripescaggio non dovesse arrivare (entro pochi giorni ne sapremo di più, al termine delle iscrizioni in Eccellenza.) e la categoria 202526 sarà la Promozione, gli addetti ai lavori non hanno dubbi: la Speranza Agrate se non è la grande favorita, sarà sicuramente una delle due o tre squadre favorite che si giocheranno il primato. Specialmente dopo gli ultimi due colpi sferrati a inizio luglio sul calciomercato. Il primo è quello che risponde al nome di Matteo Piantoni, che è un attaccante del 1998 in grado nell’ultima stagione in Promozione nelle fila dell’Almé di mettere a segnao 16 gol laureandosi capocannoniere del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Speranza Agrate in attesa del ripescaggio. Si punta forte per salire di categoria