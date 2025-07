LIVE Atletica Meeting Brescia 2025 in DIRETTA | Tebogo la stella! Attesa per Tortu Doualla e Carmassi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Brescia 2025, evento di atletica che racchiude molte delle specialità olimpiche più importanti, e che si svolge all’impianto Gabre Gabric dell’omonima cittadina lombarda. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione scatterà ufficialmente alle ore 18:00, con varie corse giovanili o dedicate alla categoria master. A partire dalle 19:05 assisteremo alla semifinale dei 100 metri maschili, impegnati velocisti di spessore come Filippo Tortu, Chituru Ali e soprattutto il campione olimpico in carica dei 200 metri Letsile Tebogo, arrivato sesto a Parigi nella gara regina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: Tebogo la stella! Attesa per Tortu, Doualla e Carmassi

