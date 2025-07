Giugliano malore in casa | Lello muore a 55 anni Oggi i funerali

Un malore in casa in un giorno di ferie. È andato via così Raffaele Granata, detto Lello, 55 anni, storico banconista del supermercato Guerrera. Tifosissimo del Napoli, era amatissimo dai clienti per la sua simpatia e la sua gentilezza. Per anni ha servito al bancone del pane centinaia e centinaia di persone. Giugliano, malore in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

