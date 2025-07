Simone Barotti racconta Come un vampiro | narcisismo relazioni tossiche e il potere della musica

Il cantautore Simone Barotti è protagonista di una nuova puntata del podcast musicale Unplugged Playlist, dove presenta il suo ultimo singolo "Come un vampiro", disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 23 maggio 2025. Prodotto da Valerio Ciccarelli per Studio Vale e pubblicato da Sifi Record, il brano affronta un tema attuale e delicato: il narcisismo e le relazioni tossiche, comprese esperienze di ghosting e manipolazione emotiva. Una canzone intensa, che nasce dal desiderio di scuotere le coscienze e dare voce a chi subisce comportamenti distruttivi nei rapporti interpersonali. "Ho studiato psicologia, forse è per questo che ho sentito l'urgenza di raccontare queste dinamiche.

In questa notizia si parla di: simone - barotti - vampiro - racconta

