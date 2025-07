Decidetevi. "È difficile affrontare Alcaraz sull'erba" aveva detto Sinner. "Sull'erba Sinner ha qualcosa più di Alcaraz" diceva un commentatore di Eurosport. "È innegabile che Alcaraz si adatti meglio all'erba" scriveva un sito di tennis. Poi il pronostico di un noto cronista: "Sull'erba i colpi piatti filano e tolgono tempo ad Alcaraz Sinner non ha questo problema perché ha una velocità di braccio impressionante". Decidetevi. Un annetto fa due vincitori di Wimbledon come John McEnroe e Chris Evert avevano concordato: "I campi in erba sono sempre più simili a quelli in cemento, sono più duri sono cambiati i movimenti, i rimbalzi, la predisposizione mentale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nel dibattito a filo d'erba fra tradizionali e innovatori vince il "giardino" (italiano)