Accettare la sconfitta per trasformarla nella vittoria più bella

"Nella mia vita ho tirato migliaia e migliaia di volte, ho sbagliato tantissimo, ed è per questo che ho vinto tutto": l'uomo simbolo dello sport mondiale non è solo diventato un paio di scarpe, ma anche una frase che campeggia nella testa dei piĂą grandi. Sicuramente Jannik Sinner deve aver letto quel che Michael Jordan raccontava dei suoi trionfi, perchĂ© il suo elogio della sconfitta è la frase piĂą bella che ha scelto per celebrare la vittoria che vale tutto. Wimbledon, "lo sognavo da bambino, però vincerlo pensavo fosse impossibile", ma soprattutto "senza la finale persa in quel modo a Parigi, non sarei arrivato a vincere qui". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Accettare la sconfitta per trasformarla nella vittoria piĂą bella

Si legge su msn.com

Sinner: “Ho usato la sconfitta al Roland Garros, ecco il motivo per cui sono qui con il trofeo di Wimbledon” - Sinner ha pianto dopo il trionfo, è corso ad abbracciare mamma Siglinde, che forse aveva sofferto pure più di lui. Secondo ilfattoquotidiano.it