Ederson Inter destino in Arabia Saudita?Maxi-offerta per il brasiliano dell’Al-Hilal di Inzaghi Gli aggiornamenti

Ederson Inter, trattativa bloccata in attesa del futuro di Calhanoglu: intanto Inzaghi e l’Al-Hilal si fanno avanti con forza. Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999 dell’ Atalanta, resta al centro del mercato estivo, ma il suo possibile trasferimento all’ Inter si è momentaneamente arenato. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro ha deciso di congelare ogni trattativa per il giocatore in attesa di chiarire il futuro di Hakan Calhanoglu, regista turco del 1994 ancora al centro di un possibile trasferimento. Il Galatasaray, club interessato a Calhanoglu, ha presentato un’offerta giudicata insufficiente: appena 8 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

