Osimhen De Laurentiis rifiuta il pagamento del Galatasaray fino al 2027 | l’Al Hilal resta vigile CorSport

Non si sblocca la trattativa per portare Victor Osimhen al Galatasaray; l’attaccante nigeriano ha messo il club turco in cima ai suoi desideri. Ma De Laurentiis non è convinto sulle condizioni di pagamento della famosa clausola da 75 milioni, ormai scaduta. Il Napoli ha rifiutato le condizioni proposte dal Galatasaray per Osimhen. Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Ieri i due club sono rimasti in contatto. Parlano da giorni, tra incontri e call infinite. Tutti vogliono arrivare alla definizione dell’operazione. Servono le famose garanzie bancarie e si aspetta l’ok definitivo di De Laurentiis legato anche ai termini di pagamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, De Laurentiis rifiuta il pagamento del Galatasaray fino al 2027: l’Al Hilal resta vigile (CorSport)

Continua la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Osimhen, con una grande novità Come riportato da Matteo Moretto su X, il presidente Aurelio De Laurentiis non solo chiede il pagamento delle due rate da 35 milioni entro il 2026, ma avrebbe anche chi

#Calciomercato: Continua il braccio di ferro tra #Napoli e Galatasaray per #Osimhen. Aurelio De Laurentiis esige l'intero pagamento della doppia rata da 35m€ entro il 2026 e chiede anche una % sulla futura vendita (@MatteMoretto)

