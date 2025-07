Rifiuti l’orale alla maturità? Allora rifiuta anche il diploma Intanto primo caso in Lombardia lo studente | Queste prove non rappresentano il mio percorso scolastico sistema burocratizzato

Anche un giovane studente bresciano, iscritto ad un Liceo di Bergamo, ha deciso di non sostenere l’esame orale alla Maturità, accettando soltanto il voto dello scritto e chiudendo con 61100, sufficiente per la promozione. La scelta è stata motivata come protesta contro un “sistema burocratizzato” che, secondo lui, premia le prestazioni momentanee piuttosto che il percorso di crescita formativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: orale - maturità - studente - rifiuti

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

Maturità, quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale: “I voti non definiscono il nostro valore” - È successo in una scuola di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete degli Studenti Medi: “Sistema valutativo anacronistico”

Maturità, altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano - Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo ‘sciopero’ all’orale della Maturità, con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce.

“L’orale continuerà ad avere lo stesso peso, ma lo studente che terrà un atteggiamento volontariamente non partecipativo dovrà ripetere l’anno” Il ministro dell’Istruzione Valditara, intervistato da Fanpage.it, spiega come intende riformare l’esame di Maturità Vai su Facebook

Rifiuti l'orale alla maturità? Allora rifiuta anche il diploma. Intanto primo caso in Lombardia, lo studente: Queste prove non rappresentano il mio percorso scolastico, sistema burocratizzato; Studente non fa l'orale della maturità per protesta, i prèsidi: «Rischio emulazione, il ministro Valditara cambi le regole»; Maturità, studente non fa l'orale per protesta ed è promosso. Presidi: Cambiare regole.