"Il nostro obbligo è quello di vincere il campionato. Non bisogna nasconderci. E noi siamo pronti". Questa frase del centrocampista Simone Della Latta ha lasciato il segno nel corso dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio nella sala conferenza del Gruppo Toscano Confezioni in via Genova alla presenza di numerosi tifosi durante la cerimonia di presentazione di due nuovi giocatori biancorossi: il centrocampista Simone Della Latta, 32 anni, svincolato dal Vicenza, e l’attaccante Lorenzo Benedetti, 33 anni, che ha deciso di lasciare il Seravezza. "Il Grosseto in serie D ci dice poco – dice poi Lorenzo Benedetti –, per cui la responsabilità è tanta e, avendo superato la trentina, sappiamo bene a cosa si va incontro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo Grifone prende forma: "Siamo qui per una cosa: vincere"