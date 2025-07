Pochi medici e più turisti caldo e reparti in tilt | gli ospedali italiani nel caos estivo

Le prossime cinque saranno settimane "di fuoco" per gli ospedali italiani. Con l'inizio delle ferie estive, i medici saranno ancora meno e, tra caldo e turisti, quei pochi che saranno disponibili dovranno fronteggiare una mole di lavoro fuori dal comune. Ospedali in tilt in estate: l'allarme. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ospedali - pochi - medici - turisti

Tumori della pelle, San Martino tra i pochi ospedali in Italia a introdurre la chirurgia di Mohs - Passi avanti nella cura del cancro al San Martino di Genova. L'ospedale è tra i pochi centri in Italia - e il primo in Liguria - ad aver introdotto la chirurgia di Mohs, una tecnica innovativa e altamente precisa per trattare i tumori della pelle.

Nel Viterbese i posti letto negli ospedali sono troppo pochi: è la peggior provincia del Lazio - Nel Viterbese i posti letto negli ospedali sono troppo pochi, è la peggior provincia del Lazio. Bes dei territori (Best) è un sistema di 70 indicatori di benessere equo e sostenibile riferiti alle province e città metropolitane italiane, che l’Istat diffonde annualmente a partire dal 2018.

Gli accessi sono pochi. Ma la Asl andrà avanti: "Filtro per gli ospedali" - I Pir andranno avanti: la Regione sta aspettando per fine maggio l’ufficialità dei dati finali della sperimentazione di sei mesi iniziata a dicembre.

Sos dall'ospedale di Lipari: in chirurgia in servizio un solo un medico con le Eolie già piene di turisti. E l'unico chirurgo - da poco assunto - è disponibile h24. Gli altri due sanitari sono in malattia e in ferie in vista della prossima pensione. E le chiamate si registr

Importante il supporto dei medici di base che, con le Aggregazioni Funzionali Territoriali, allungano i turni di lavoro

Ospedali e pronto soccorso nel caos, pochi medici causa ferie, caldo e più turisti: «Situazione insostenibile» , i reparti a rischio chiusura - Con l'avvio delle ferie estive, nelle prossime cinque settimane «si stima un'ulteriore carenza di medici pari al 20% rispetto ... Si legge su msn.com

Pochi medici e più turisti, caldo e reparti in tilt: gli ospedali italiani nel caos estivo - I camici bianchi, già pochi nei nostri nosocomi, saranno ancora meno con l'inizio delle ferie. Lo riporta today.it