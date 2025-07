E' vero che è l'estate dei rapimenti dei cani? Ecco cosa si sa davvero del fenomeno

Non ci sono dati ufficiali sul numero di rapimento a fine d'estorsione di cani di famiglia in Italia. L'unica fonte è un report dei Carabinieri Forestali del 2021 ma i casi di Pontremoli e Soverato hanno fatto scoppiare un "allarme furti di cani" quest'estate. Come stanno le cose? Il fenomeno è presente da tempo in realtĂ , soprattutto in Usa e Gran Bretagna. In Italia, come in altri paesi occidentali, il giro d'affari illegale non punta principalmente però al singolo umano di riferimento ma a chi pratica attivitĂ venatorie e di allevamento in cui il valore degli animali è decisamente alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - estate - vero - rapimenti

Estate, Sics: “300 cani salvataggio pronti per le accademie e i corsi internazionali” - (Adnkronos) – I cani da salvataggio pronti per un grande maggio di addestramento e brevetti per essere pronti per la sicurezza sulle spiagge italiane e sui laghi.

Animali protagonisti dell’estate: riapre la spiaggia per cani a Torrette con area bagno dedicata - ANCONA - Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, quando è stata frequentata da numerosi amanti degli animali con i loro cani, torna dal 1° giugno, anche per l'estate 2025, la Bau Beach, la spiaggia per cani nel tratto di arenile libero di Torrette di Ancona, che fu inaugurata nel luglio dello.

Sai perchĂ© i cani vengono abbandonati d’estate? No, non è solo “per fare le vacanze” - E' pensiero comune che i cani vengano abbandonati d'estate solo perchĂ© sono "un peso" per chi vuole fare le vacanze.

Rapimenti di cani: aumentano i casi e non solo in Italia e il motivo è questo https://www.donnamoderna.com/news/societa/rapimenti-di-cani-in-aumento-tra-tentativi-di-estorsione-e-vendite-illecite Vai su Facebook

E’ vero che è “l’estate dei rapimenti dei cani”? Ecco cosa si sa davvero del fenomeno; Rivuoi il tuo Fido? Paga il riscatto, è l'estate dei rapimenti canini; Pistoia, bimbo di 7 anni azzannato dai cani lupo: durante il sequestro morsi anche un volontario e una guardia zoofila.

E’ vero che è “l’estate dei rapimenti dei cani”? Ecco cosa si sa davvero del fenomeno - L'unica fonte è un report dei Carabinieri Forestali del 2021 ma i casi di Pontremoli e Soverato ha ... fanpage.it scrive

Rivuoi il tuo Fido? Paga il riscatto, è l'estate dei rapimenti canini - Dai barboncini agli American Staffordshire, nessuna razza è al sicuro dai malviventi. Come scrive msn.com