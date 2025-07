Viaggi di nozze di lusso | le proposte esclusive di KIBO per una luna di miele indimenticabile

Sognate un viaggio di nozze esclusivo e su misura, capace di unire comfort, romanticismo ed esperienze uniche? Le proposte luxury di KIBO Viaggi dedicate ai novelli sposi trasformano la luna di miele in un'esperienza memorabile, con pacchetti personalizzati in tutto il mondo, tra avventura, cultura, natura e relax. Thailandia Prestige: 12 giorni tra templi, cultura .

Turismo di lusso e viaggi di nozze, Italia meta preferita - ROMA (ITALPRESS) – L’Italia domina nel settore del turismo di lusso, diventando Top Global Destination 2025 davanti a Grecia, Francia, Giappone e Croazia.

Italia meta preferita per i viaggi di nozze: Roma supera Londra e Tokyo - Nel 2025 l’Italia conquista il primo posto nelle preferenze mondiali per i viaggi di nozze. A certificare il primato del Belpaese è il Luxe Report 2025 di Virtuoso, la rete globale specializzata in turismo high-end, che assegna all’Italia il titolo di Top Global Destination 2025, superando destinazioni tradizionalmente forti come Grecia, Francia, Giappone e Croazia.

Osservatorio CartOrange: destagionalizzazione e attenzione a budget sono le principali caratteristiche dei viaggi di nozze dei millennials. - M ilano, 18 giu. (askanews) – La società cambia, e con essa anche i viaggi di nozze, che restano però un elemento importante nella vita delle persone.

Sardegna meta dei viaggi di nozze (e anniversari): le nuove proposte ... - Sardegna meta dei viaggi di nozze (e anniversari): le nuove proposte Delphina Il nuovo catalogo della catena alberghiera premiata agli ultimi World travel Awards, specializzata nelle vacanze nel ... Riporta ilsole24ore.com

Viaggi di nozze, a ciascuno il suo - la Repubblica - Ecco alcune delle destinazioni proposte da Costa Crociere per i viaggi di nozze: Mediterraneo I paesi della storia, del colore, delle antiche tradizioni. Da repubblica.it