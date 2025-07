Tutor sulle autostrade | la mappa completa

Le postazioni sono 200 e coprono 1.940 km. Tutte le tratte soggette a controllo della velocit√† media sulla rete italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Tutor sulle autostrade: la mappa completa

Tutor sulle autostrade: la proprietà intellettuale è di un imprenditore pontino - Si chiude con un pronunciamento della Corte di Cassazione un lungo contenzioso tra la società Autostrade per l'Italia e l'imprenditore pontino Alessandro Patanè, per la titolarità e la proprità intellettuale del software Tutor, utilizzato per la rilevazione della velocità in autostrada.

Autostrade, pioggia di ricorsi per le sanzioni rilevate dal Tutor - E se tutte le multe comminate dagli autovelox in autostrada potessero essere contestate con grandi possibilità di vincere? La domanda gira da un po’ sui forum degli automobilisti, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione del 14 maggio 2025, che di fatto ribadisce quanto aveva già detto nel 2024 in due occasioni distinte.

Il tutor non è di Autostrade. Il legittimo proprietario chiede a Roma quasi due miliardi - La Corte di Cassazione mette la parola fine a una lunga battaglia legale sulla proprietà intellettuale di un software che vi avevamo raccontato l’anno scorso.

