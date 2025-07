Il Psg non ha mai mollato Osimhen | il ds Campos ancora in contatto con l’ entourage L’Equipe

Il Psg continua a monitorare la situazione legata a Victor Osimhen, che vuole approdare al Galatasaray, ma il Napoli non ha accettato ancora le condizioni del club turco. Psg in contatto con l’entourage di Osimhen. Il ds parigino Campos, infatti, è alla ricerca di un centravanti vero e proprio in vista della prossima stagione. L’Equipe scrive a riguardo: Con Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Khvitcha Kvaratskhelia e Désiré Doué, Luis Enrique ha quattro giocatori di altissimo livello in attacco. Fedele alla sua metodologia, Campos rimane vigile sul mercato per un numero 9: mantiene i contatti, ad esempio, con l’entourage di Victor Osimhen, vicino al Galatasaray. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psg non ha mai mollato Osimhen: il ds Campos ancora in contatto con l’ entourage (L’Equipe)

Il Psg non ha mai mollato Osimhen: il ds Campos ancora in contatto con l' entourage (L'Equipe) - Il Psg continua a monitorare Victor Osimhen, che vuole approdare al Galatasaray, ma il Napoli non ha accettato le condizioni del club turco.

