Fere Mercato? Speriamo di esserci tra 10 giorni

Riflettori sul passaggio di proprietĂ fino al closing. Tutto il resto è per ora in secondo piano. Vanno in tal senso le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo delle Fre, Carlo Mammarella, a margine del raduno della squadra rossoverde che si è ritrovata al "Garden" e che nel tardo pomeriggio di ieri ha iniziato ad allenarsi all’antistadio. Il ds e il tecnico Fabio Liverani sono stati gli unici a parlare. Nessun esponente dell’attuale proprietĂ era presente. "Il tema – spiega Mammarella – è sapere se tra dieci giorni saremo vivi oppure no. A quel punto spero di essere ancora al mio posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

