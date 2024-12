Ilfattoquotidiano.it - In Francia tocca a Bayrou. Il terzo governo in 11 mesi fa capire una cosa sui paesi democratici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni M.Come appreso dalle ultime news, ci siamo, è partito il nuovo Esecutivo francese guidato da François(centrista). Per la prima volta assistiamo a un evento forse unico in un paese europeo: tre cambi di vertice e tre governi in neanche 11. Stavolta però, seppur i socialisti erano aperti al dialogo, Emmanuel Macron ha dovuto bere un calice amaro perché, al contrario di quanto si potesse pensare prima di una possibile entrata nel del partito di Olivier Faure – capo del PS a cui faceva gola diventare Primo Ministro e mettere Mélenchon in un angolo – ha scelto di “equilibrare” l’Esecutivo per accontentare un po’ tutti a partire da Marine Le Pen.A quanto leggo sulla stampa locale pare la stessa Marine ne esca soddisfatta: dalla scelta del nuovo ministro degli Interni, Bruno Retailleau – un ex repubblicano nemico dell’immigrazione, alla conferma del veto che aveva posto la leader di RN su Xavier Bertrand, il quale non è stato investito di nessuna carica.