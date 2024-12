Lanazione.it - I Gispi Tigers ripartono dalla sfida con Arezzo

Leggi su Lanazione.it

Il 2024, per i, si era chiuso lo scorso 8 dicembre con una sconfitta contro il Vasaririvelatasi tuttavia ininfluente, in quanto la qualificazione al girone-promozione era già stata messa in cassaforte. E il primo impegno del nuovo anno vedrà i rugbisti pratesire nuovamente gli aretini: stavolta però bisognerà fare sul serio e non sono ammessi cali di concentrazione. Il comitato toscano della Fir ha ufficializzato nei giorni scorsi il calendario della seconda parte della stagione, dividendo anche la Serie C 2024/25 di rugby nella fase "regionale" e in quella di "promozione". Gli uomini di coach Lorenzo Vannini si sono qualificati per quest’ultima, quella che mette in palio un posto in Serie B: dopo un avvio stagionale più che positivo (che ha visto il gruppo battere in sequenza Montelupo, Pistoia e Bellaria Pontedera) sono arrivate le sconfitte contro Firenze edquando in palio non c’erano tuttavia punti per la classifica.