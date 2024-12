Lanazione.it - Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, il piccolo Elio torna a casa per l’ultimo saluto

Poggio a Caiano (Prato), 24 dicembre 2024 -Racheli domani mattina, nel giorno di Natale,per l'ultimo. La salma del bambino, morto a 11 anni la scorsa settimana nell'abitazione a San Felice a Ema, sulle colline alle porte di Firenze, insieme al padre Matteo Racheli e alla compagna Margarida Alcione per probabili esalazioni deldi, è stata restituita alla mamma dopo l'autopsia. Mentre la bambina di 6 anni che era in, nata dall'unione del padre con la nuova compagna, e ritrovata ancora viva dai soccorritori, è sempre ricoverata stabile ma in gravi condizioni, all'ospedale Meyer.Racheli, lo ricordiamo, risiedeva a Campi Bisenzio, nella zona di Sant'Angelo a Lecore, con la madre Claudia e frequentava le scuole medie agli Scolopi a Sesto.