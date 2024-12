Napolipiu.com - Di Marzio: “Scuffet-Caprile, scambio in vista tra Napoli e Cagliari”

Di: “intra”">Gli azzurri al lavoro per unodi prestiti tra i portieri.potrebbe andare in Sardegna per trovare più spazio, mentre l’ex Udinese ritroverebbe Meret.Ilsi muove sul mercato dei portieri. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Didi Sky Sport, il club azzurro è in trattativa con ilper unodi prestiti tra Simoneed Elia.“Il calciomercato non è ancora iniziato, ma ilsi è già messo all’opera”, rivela Di. “Gli azzurri sono in trattativa con ilper unodi prestiti che coinvolgerebbe Simoneed Elia. Il portiere friulano classe ’96 arriverebbe così in Campania a fare da vice Meret, mentre per l’ex Bari ci sarebbe la possibilità di trovare minuti tra i sardi con Davide Nicola in panchina”.