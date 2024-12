Lapresse.it - Assolti Salvini, i pm e le ong: zero condanne in sei anni di processi all’immigrazione

assolto. I pm, che hanno indagato su di lui, archiviati nonostante le denunce del ministro. Le ong, accusate di essere in combutta con i trafficanti di uomini, prosciolte. Sono solo tre esempi, su decine possibili, della ‘stagione giudiziaria’ deivia mare. È iniziata nel 2017 e simbolicamente si potrebbe essere conclusa il 20 dicembre 2024 con l’assoluzione in primo grado del leader della Lega.Le accuse di ZuccaroA dare il via alla vicenda, settefa, le parole dell’allora Procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, che ipotizzò in alcune interviste e conferenze stampa l’esistenza di ‘indicibili accordi’ fra i trafficanti di essere umani in Libia e le organizzazioni umanitarie di mezza Europa che, dal 2014 in poi, erano accorse nel Mediterraneo centrale.