Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Pausa Natalizia: Ecco Quando Ricomincia!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri tutto sulladi “”: ultima puntata, novità sul palinsesto etorna il programma di Maria De Filippi nel 2025.Anche quest’anno, come di consueto, Mediaset ha deciso di interrompere temporaneamente la messa in onda di uno dei suoi programmi di punta, “”, durante il periodo delle festività natalizie. Il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, che da anni è un appuntamento irrinunciabile per milioni di spettatori ogni pomeriggio, tornerà a gennaio con nuove emozioni, intrecci e sorprese. Nel frattempo, la rete offrirà una programmazione speciale, ricca di contenuti a tema natalizio, per intrattenere il pubblico in attesa del ritorno del programma.L’ultima puntata prima dellaL’ultima puntata del 2024 di “” è andata in onda venerdì 20 dicembre su Canale 5, prima di lasciare spazio a un palinsesto completamente dedicato alle festività.