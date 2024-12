Formiche.net - Trump apre a TikTok. Ma il divieto incombe

“Mi hanno portato un grafico, ed era un record, ed era così bello da vedere, e mentre lo guardavo, ho detto, ‘Forse dobbiamo tenere questo coso in giro per un po’ di tempo’”. Così Donald, presidente eletto degli Stati Uniti, è intervenuto sulla questionerivolgendosi alla folla di sostenitori riuniti per l’AmericaFest, convention annuale organizzata da Turning Point Usa. Sembra intenzionato a permettere adi continuare a operare negli Stati Uniti almeno per un po’, affermando di aver ricevuto miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma di social media durante la sua campagna presidenziale. La scorsa settimana, dopo aver incontrato l’amministratore delegato diha detto di avere un “debole” per l’app.Il prossimo inquilino della Casa Bianca si insedierà il 20 gennaio.