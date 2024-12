Lanazione.it - Trenta coltellate all’ex fidanzata. “Era geloso del viaggio di Martina”

Firenze, ,23 dicembre 2024 –Voce, 21 anni, fiorentina, è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Oslo dopo una trentina diinferte con rabbia omicida dal suo ex fidanzato. Lui, Kumar Vemar, l’ha colta di sorpresa nel negozio di gastronomia italiana dove lavora, nella capitale norvegese in cui un paio d’anni fa era iniziata la loro relazione, finita lo scorso settembre. L’avrebbe ammazzata, se non fossero intervenuti due colleghi a interrompere la furia di Kumar, un coetaneo di origini indiane.è figlia di un avvocato, Carlo Voce, che con il fratello Antonio, avvocato pure lui (che ha presentato una denuncia per tentato omicidio anche presso la procura di Roma) si è precipitato a Oslo. “È ancora a rischio vita, ma i medici sono molto fiduciosi”, ha detto il padre.