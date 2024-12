Tpi.it - Segna Mussolini e il pubblico dello Juve Stabia esulta col saluto romano | VIDEO

Leggi su Tpi.it

Benito Floriani(2003), the great grandson of Benito, scored what would prove to be the winner forin Serie B today. And you won’t believe how the fans celebrated the right wing-back’s goal pic.twitter.com/8Kxs8BI4MB— Football Report (@FootballReprt) December 22, 2024Sta facendo molto discutere l’nza filo-fascista di alcuni tifosial golto dall’esternoFlorianinella partita di ieri contro il Cesena, valevole per la 18esima giornata di Serie B. La rete del 21enne, nipote del dittatore Benito, è stata festeggiata sugli spalti con decine di saluti romani.Florianiha siglato al minuto 21 la rete che ha deciso la partita, terminata 1-0 per i padroni casa. Si è trattato del suo primo gol tra i professionisti.