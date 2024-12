Sport.quotidiano.net - Rubierese: terzo hurrà in sette giorni. Berselli entra e fa volare la Virtus Correggio

Una prodezza dell’attaccante Ait Lhaj regala big-match e titolo di campione d’inverno al Cavriago. La truppa di mister Nasi supera nel derby della Pratina lo Sporting Cavriago raggiungendolo sulla vetta di Terza categoria: al 27’ erronea lettura di portiere e difensore con corta respinta da cui Ait Lhaj inventa un lob imparabile. Ottima prova dei locali del trainer Montecchi che cingono d’assedio il Cavriago, ma il palo nega la rete all’inzuccata di capitan Manvilli e in un’altra occasione la difesa rossoblù salva sulla linea. Sale in quarta piazza il Cadelbosco che regola (2-1) la Plaza Montecchio fermata da ben due traverse cte da Nikolai Lusetti e da Casini. Per i locali in buca Iemmi e Mussini intervallati dal diagonale dello stesso Lusetti.in 7per lache mata (4-2) il Viadana fotocopiando lo score con cui aveva battuto la regina, raggiungendo ilposto.