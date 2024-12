Thesocialpost.it - Rovigo, almeno 1000 persone ai funerali di Chiara Moscardi, travolta da un tir a 26 anni

Leggi su Thesocialpost.it

, psicologa di, è morta martedì scorso a soli 26. La giovane è statada un camion mentre si trovava in corsia di emergenza sull’autostrada A4. Si era fermata vicino a Noventa di Piave, nel Veneziano.lavorava per la cooperativa Cosep di Padova, stava prestando servizio a favore diin difficoltà nel comune di Venezia. Insieme a una collega,si trovava dietro al furgone della cooperativa per risolvere un problema al motore, quando il camion l’ha colpita in pieno. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvarla.Leggi anche: Camion travolge furgone dei servizi sociali sulla A4, morta la 26enne: indagato il camionistaIdimillehanno partecipato al suo funerale, un momento di grande commozione e affetto.