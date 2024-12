Zonawrestling.net - RISULTATI: SIW System Rinascita Parte 2

4 Way Tag Team Match for SIW Superior Tag Team Championship (Decision Match)*Federico Volta & Vertigo battono Picchio & Swan, Elia Piddu & El Ghepardero Especial e Suburban Sons (Fabio Romano & Davide Adami) e diventano Nuovi Campioni!!!SIW Superior Italian ChampionshipVittorio Bruni (c) w/Giulia Lucchesi batte Ivan Sanzio e mantiene il Titolo*Match sancito dalla dirigenza per l'impossibilità di Adriano e Corsi di difendere i titoli