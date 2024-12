Pnrr | la Commissione europea eroga all' Italia 87 miliardi per riforme e digitalizzazione

Quotidiano.net - Pnrr: la Commissione europea eroga all'Italia 8,7 miliardi per riforme e digitalizzazione

Lahato all'6,9di euro in prestiti e 1,8di euro in sovvenzioni, al netto dei prefinanziamenti, come sesta rata del. Lo rende noto l'esecutivo europeo. Il totale della sesta rata è di 8,7. Il 28 giugno 2024, l'ha presentato la sua sesta richiesta di pagamento, relativa a 39 tappe e obiettivi. Questi includononella pubblica amministrazione, migliorando le risorse umane, gli appalti pubblici e l'amministrazione fiscale, e nella politica sociale, tra cui la lotta al lavoro sommerso e il sostegno agli anziani non autosufficienti. Sono compresi anche gli investimenti nella, come lo sviluppo di piattaforme logistiche digitali e la modernizzazione dei parchi nazionali, oltre agli sforzi per la sostenibilità, tra cui la gestione dei rifiuti e lo sviluppo agro-solare.