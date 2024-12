Sport.quotidiano.net - Palladino: “Non siamo stanchi, a Torino faremo bene. Mediana? Devo trovare una soluzione”

Firenze, 23 dicembre 2024 - Serata complicata per la Fiorentina, che perde in casa contro l'Udinese e anche un po' il treno delle prime in classifica. Il gol di Kean non basta, nella ripresa la ribaltano Lucca e Thauvin, complice anche un errore clamoroso di Ranieri sul primo gol. Questa l'analisi a fine gara di mister Raffaele. "Non credo che sia un calo fisico quello attuale, oggi la partita è stata a due facce.partiti, con grande intensità. Abbiamo rischiato poco e anzi il rammarico è non essere andati sul 2-0. Nella ripresapartiti male come approccio mentale, abbiamo sbagliato tante cose semplici e gli abbiamo dato coraggio. Ci aspettavamo la loro pressione, ma eravamo riposati fisicamente dopo l'infortunio. Potevamo pareggiarla con tante occasioni ma non ciriusciti.