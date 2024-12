Ilgiorno.it - Monte Pora: bimbo precipita dalla seggiovia, salvato dalla neve fresca

Castione della Presolana, 23 dicembre 2024 – Tragedia sfiorata sui monti della Bergamasca. Undi 7 anni, residente nel Milanese, deve ringraziare ladopo una cadutadel. Il piccolo, infatti, è atterrato sul soffice strato bianco, senza rimediare traumi. L’incidente si è verificato questa mattina, lunedì 23 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una pattuglia di carabinieri sciatori. Secondo i primi accertamenti, così come riportatostampa locale, il bambino – che si trovava sullainsieme ai genitori – èto da un’altezza di due-tre metri. L’impianto è stato subito fermato, per consentire a papà e mamma di prestare i primi soccorsi al figlio. A quanto pare non avrebbe subito traumi. In via precauzionale il ragazzino è stato comunque portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII con l’elicottero, dove è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.