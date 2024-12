Sport.quotidiano.net - La delusione di Stankovic: "Una bruttissima partita"

Come spesso accade dopo le sconfitte più dure, la parola è affidata a Dragan(foto), il ‘saggio’ del gruppo che anche ieri ha dato un grande esempio di come si rimane in campo a testa alta durante il match e di come si affrontano le conseguenze dopo. "Unada parte nostra – le parole del centrale che nella metà campo di Modena è stato senza discussioni il migliore in campo – questo è sicuro. Perché abbiamo incontrato sì una squadra che in questo momento sta giocando una pallavolo di buon livello, ma penso che nonostante tutto avremmo potuto fare meglio, soprattutto all’inizio della". Come in altre occasioni, come accaduto anche contro Piacenza, la Valsa Group si aggrappa alla reazione avuta dopo lo svantaggio, anche se la sensazione è che la rimonta nel punteggio (ieri poi non riuscita) sia sempre affidata a fattori casuali e dipendenti più dai cali avversari che a un effettivo cambio di marcia dei gialloblù: "Abbiamo dato tutto, abbiamo provato a stare lì, a recuperare.