Jesi si fa il regalo di Natale Caserta alza bandiera bianca

GENERAL CONTRACTOR80PAPERDI69 GENERAL CONTRACTOR : Ponziani 6, Malatesta ne, Carnevale ne, Bruno 15, Di Emidio 6, Nisi ne, Berra 6, Valentini 10, Marulli ne, Cena 13, Petrucci 15, Zucca 9. All. Marcello Ghizzinardi. PAPERDI: Kumer ne, Romano 10, Mastroianni 4, Azzaro, Marchiaro, Laganà ne, D’Argenzio 21, Ricci 5, Giorgi 16, Diouf, Heinonen 14, Pisapia,. All. Damiano Cagnazzo. Arbitri: Di Gennaro (Rm), Tommasi (Fr). Parziali: 19-20, 37-33, 63-52. Troppa General Contractor per una Paperdi che regge solo per un tempo i ritmi della squadra di casa prima diree del -21 a metà ultimo quarto. Gara con poca storia, equilibrio solo nel primo quarto chiuso con mezzo canestro di vantaggio dei campani, massimo vantaggio ospite al 12’ (22-26). Il tempo per riordinare le idee e puntuale ecco la risposta General con Zucca e Valentini dall’arco per il primo parziale interno (15-5), non ancora letale e senza effetti concreti sugli equilibri della contesa.