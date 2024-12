Lanazione.it - Incidente sul lavoro, un 33enne portato al pronto soccorso

Chiusi della Verna (Arezzo), 23 dicembre 2024 –suloggi, lunedì 23 dicembre, a Chiusi della Verna. Un uomo di 33 anni è stato trasda un'ambulanza del 118 in codice 2, ovvero non in gravi condizioni, aldell’ospedale San Donato di Arezzo. Al momento non è nota la dinamica dell’infortunio. Sul luogo dell’sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza di Rassina e le forze dell’ordine per i rilievi.