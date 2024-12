Ilgiorno.it - Il sogno dei runner sarà presto realtà

Un vero Eden da realizzare con i soldi di “Decidilo tu“, il bilancio partecipato di Pioltello, e ora il restyling del Castelletto e dei suoi fontanili ha ricevuto il via libera dalla Giunta. Lavori in vista per il progetto firmato Auser-Gruppo di cammino guidato da Maria Modarelli, che l’anno scorso ha sbaragliato la concorrenza della competizione in ambito “green“, aggiudicandosi i 100mila euro necessari alla rinascita dell’area fino alla ferrovia. Ildeidiventa: questo spicchio di territorio è pronto "a diventare un salotto a cielo aperto con un’area gioco e una relax fra panchine, tavoli per pic-nic e box per libri", raccontano i volontari. A consegnare il podio all’associazione gli stessi pioltellesi che un anno fa votarono in massa l’idea. Il primo tempo, quello della scelta "è stato un successo straordinario", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto, che ha la delega alla partita.