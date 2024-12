Quotidiano.net - Giubileo, inaugurata piazza Pia. Gualtieri: “Ora Roma ha un altro angolo di bellezza”

, 23 dicembre 2024 – “Benvenuti aPia. In pochi ci credevano, ma alla fine ce l'abbiamo fatta”: con queste parole il sindaco di, Robertoha inauguarto lo nuovo spazio pedonale traSan Pietro e Castel Sant'Angelo, realizzato in occasione del. “Abbiamo lavorato con il massimo impegno e spirito di collaborazione, superando gli imprevisti che si sono presentati lungo il percorso”, ha celebrato il primo cittadino. Il traffico è stato deviato dalla zona mediante il prolungamento del sottovia di via Sassia. Ora al posto delle automobili ci sono due fontane, alberi e sedute, che faranno da cartolina ai numerosi pellegrini e fedeli che accorreranno al. Solo 450 giorni per realizzare il tutto.ha sottolineato l'importanza del contributo di operai e archeologi, che hanno reso possibile la realizzazione di questa nuovagrazie a un imponente sforzo collettivo.