Bergamonews.it - Forza Italia, regali di Natale per i bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni

Bergamo. Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il movimento giovanile diha voluto regalare un gesto di solidarietà, portando un sorriso ai piccoli pazienti deldiXXIII di Bergamo. “Sono stati donati numerosi giocattoli e vestiti per tutti iricoverati, con l’obiettivo di rendere più sereni e speciali questi giorni di festa. Il progetto di raccolta e distribuzione deiè stato organizzato in collaborazione con la direzione sanitaria e l’associazione “Amici della”, che hanno individuato le necessità specifiche deiin cura, per garantire che ogni dono fosse appropriato e apprezzato. Tra idistribuiti, giochi, libri e materiali educativi, pensati per stimolare la fantasia e l’apprendimento anche durante il periodo di ricovero.