Draper | Guido ancora una Polo di seconda mano al paragone con Murray non ci penso

Il tennis in Gran Bretagna ha ora una nuova stella: Jack. Il classe 2001 ha rilasciato un’intervista al Telegraph sulla sua nuova vita da celebrità.: «unadi, non parlo mai del mio tennis con le persone»«unadi. Non sono materialista».Ha dovuto affrontare non solo diversi infortuni, ma anche la perdita della nonna a cui era molto legato e che si è ammalata di Alzheimer:«L’Alzheimer ha molte fasi. Inizi a perdere la memoria, ma la fase peggiore è quando fisicamente stai bene, ma sei arrabbiato. L’ho vista attraversare diverse fasi, come non voler entrare nella doccia. Mio nonno l’ha aiutata, è stato un eroe».ha vissuto il tennis sin da piccolissimo; suo padre dirigeva l’organo nazionale del tennis in Gran Bretagna, sua madre era un’ex tennista.