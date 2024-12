Notizie.com - Donald Trump vuole la Groenlandia, deve limitare Elon Musk e ha bisogno di parlare con Vladimir Putin

Leggi su Notizie.com

Mancano ormai pochi giorni al ritorno del presidente elettoalla Casa Bianca, il cui insediamento è previsto per il 20 gennaio prossimo.Un fiume in piena il tycoon in queste ore, che ha la necessità di completare la propria squadra di governo. E di tranquillizzare i democratici e i repubblicani che lo sostengono dopo le polemiche sullo shutdown scongiurato: “non sarà presidente, di questo potete stare certi”.lae hadiconPartiamo proprio dalla squadra che accompagnerànel corso della sua presidenza. Il presidente eletto ha nominato Ken Howery ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno di Danimarca. Si tratta di un imprenditore (è il co-fondatore di PayPal e del fondo di capitale di rischio Founders Fund), investitore e funzionario pubblico, già ambasciatore in Svezia durante il primo mandato dia Washington.