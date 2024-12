Burn After Reading – A prova di spia | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

– Adi: dalallesulDopo aver trionfato agli Oscar con ilNon è un paese per vecchi, i fratelli Joel ed Ethan Coen si sono dedicati ad un progetto molto più leggero e comico, senza rinunciare però agli elementi grotteschi tipici del loro cinema. Il– Adi, e si tratta della loro prima sceneggiatura originale dopo il lungometraggio del 2001 L’uomo che non c’era. Per i due fratelli registi, inoltre, è la prima incursione nello spy movie, un genere fino a quel momento da loro mai affrontato.I Coen hanno infatti citato il desiderio di realizzare con– Adi spida un omaggio aquelle pellicole di spionaggio di cui sono sempre stati grandi fan. È nato così unche non solo presenta una comicità ricorrente e volutamente sopra le corde, ma anche undi attori di primo livello.