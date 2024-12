Oasport.it - Biathlon, il trionfo di Tarjei Bø è la grande favola del Natale 2024 nelle discipline nordiche

C’è chi si è commosso, domenica 22 dicembre, nel vedereBø vincere la mass start di Le Grand Bornand. Chi scrive parla in prima persona, perché tale è stato il sentimento di sorpresa nel momento in cui ha scoperto il risultato della partenza in linea tenutasi sulle nevi francesi.È stato appreso solo l’esito, inizialmente. Si era in altre faccende affaccendati, ovverosia la contemporanea telecronaca della gara di salto con gli sci femminile di Engelberg (poi cancellata a causa del maltempo dopo 48 dei 55 salti necessari per completare una serie). Dunque un asettico testo di un pdf ha generato un’emozione inaspettata.“1 BOE” recitava il file pubblicato sul sito Ibu. “Ma come? Ma davvero?” ha subito pensato il sottoscritto. Non pareva possibile che il vecchio leone avesse ruggito così poderosamente dopo un inizio di stagione affannoso.