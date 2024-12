Movieplayer.it - Beetlejuice Beetlejuice: anche una steelbook 4K UHD che si illumina al buio per il gran ritorno di Tim Burton

Tra le edizioni rilasciate da Warner spicca unache sial. All'interno due dischi con il film in 4K UHD e blu-ray. Qualità tecnica strepitosa per video e audio (c'èil Dolby Atmos italiano) e corposo pacchetto di extra. Ci è voluto davvero tanto tempo, oltre 35 anni, ma finalmente il sequel più volte progettato e finora mai realizzato di- Spiritello porcello del 1988, è arrivato. E, va detto, per fortuna, perché insi ritrova pienamente quel sano gusto per la commedia dark tipico di Tim, che per l'occasione ha rispolveratoparte del cast originale, da Michael Keaton a Winona Ryder, per inserire poi prestigiose new entry come Jenna Ortega, Willem Dafoe e Monica Bellucci. Insomma un'operazione rischiosa ma riuscita quella delnel mondo dei fantasmi e del bizzarro contatto fra i .