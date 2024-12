Tvplay.it - Altri tre punti per l’Inter: Como ko nell’ultima dell’anno al Meazza

vince l’ultima partitaallo stadio Giuseppe, batte ilgrazie a un gol di Carlos Augusto e a uno di ThuramDopo quella dell’Atalanta e del Napoli, arriva anche la vittoria delnel penultimo turno di campionato del 2024. La squadra di Simone Inzaghi riesce a battere ilin una partita sofferta allo stadio Giuseppe, grazie a una rete di Carlos Augusto all’inizio del secondo tempo. Nel finale gioia anche per Marcus Thuram con una gran giocata.treperkoal(LaPresse) Tvplay.itSono state diverse le occasioni perper andare in vantaggio nel primo tempo, come per esempio quella di Mkhitaryan dopo un doppio errore di Kempf, ma il tiro è finito fuori. Anche Nico Paz ha avuto una bella chance, con un tiro insidioso ben parato da Sommer.