Oasport.it - SuperG cancellato a St. Moritz: svantaggio per Goggia e Gut, Brignone può resettare

Leggi su Oasport.it

Arrivati al 22 dicembre si sono disputati soltanto due: quello di Beaver Creek del 15 dicembre e quello di St.di ieri, visto che la prova odierna in Svizzera è stata cancellata a causa delle avverse condizioni meteo (vento forte e nebbia a metà pista). Aggiungendo la discesa libera di Beaver Creek, il computo delle gare veloci andate in scena fino a oggi sale a tre e non se ne aggiungeranno altre prima del weekend dell’11-12 gennaio che propone una discesa e una St. Anton (Austria).Questo è il quadro della situazione quando mancano tre giorni a Natale: novembre e dicembre non sembrano essere mesi deputati a queste specialità e in più si è messo di traverso anche il meteo, poi a gennaio ci dovrebbe essere una scorpacciata con i weekend di St. Anton, Cortina d’Ampezzo e Garmisch che propongono sempre una discesa e un(sperando in condizioni favorevoli).