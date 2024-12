Ilrestodelcarlino.it - Successo al galà dello sport

Una cerimonia di altissimo livello, nel segno della tradizione. E’ andata in scena ieri, al teatro Ventidio Basso, l’edizione 2024 del ‘’, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per celebrare gliivi ascolani che si sono contraddistinti nel corso dell’anno e che hanno tenuto alto il nome della città in tantissime discipline. Una serata emozionante, quella che ha richiamato in platea centinaia di spettatori, caratterizzata dalla presenza di numerosi ospiti. In apertura, l’assessore alloNico Stallone e il sindaco Marco Fioravanti hanno certificato il riconoscimento, ottenuto nei giorni scorsi a Bruxelles, di ‘Ascoli Città Europea’ per il 2025. Al primo cittadino, poi, è stato assegnato il premio alla carriera, dopo aver corso ad Atene la sua ultima maratona.