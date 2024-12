Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 22 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

22ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil volley femminile con la finale del Mondiale per club, il ciclocross con la Coppa del Mondo, gliinvernali con lo sci alpino, il salto con gli sci, il biathlon, lo slittino naturale, e tanto altro ancora.Si concluderà ad Hangzhou, in Cina, il Mondiale per club 2024 di volley femminile: la Prosecco Doc Imoco Conegliano di coach Santarelli tornerà in campo alle ore 12.30 italiane nella sfida che metterà in palio il titolo, e dovrà vedersela con le cinesi del Tianjin Bohai Bank, squadra organizzatrice della manifestazione.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSaranno 6 gli azzurri al via del gigante maschile che in Alta Badia, in Italia, aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.