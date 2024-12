.com - Serie D / L’Ancona spreca ma vince: battuta anche Avezzano 1-0 e aggancio alla zona play-off

impone il proprio gioco contro i marsicani, mapure tante occasioni. Martiniello sblocca il match e allunga la striscia di risultati utili. I dorici, trovata la giusta quadra, raggiungono così la quarta posizione in classifica. Domenica 5 gennaio, prima giornata di ritorno a Isernia.ANCONA, 22 dicembre 2024 – Termina nel migliore dei modi il 2024 perdi Massimo Gadda con una vittoria interna sofferta ma meritata di 1-0 contro l’di mister Pochesci.Il centro di Martiniello al 27’ della ripresa a decidere le sorti della match e sigillare la strisce di risultati utili dei dorici e l’ingresso nella griglia dei-off, per una prova di di gran cuore e carattere ma ancora troppo sprecona sottoporta.Non convocate le new entry Varriale e Battistini, riservati per la prima di ritorno in programma il 5 gennaio a Isernia.